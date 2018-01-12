США и еще 16 стран будут перехватывать суда, нарушающие эмбарго против КНДР

2018-01-12 19:36 | www.trend.az | 6

Семнадцать стран во главе с США распространили в пятницу заявление в поддержку резолюций СБ ООН 2375 и 2397, обязавшись перехватывать суда и грузы, нарушающие эмбарго против КНДР, передают РИА Новости.

Под заявлением подписались США, Южная Корея, Япония, Великобритания, Германия, Австралия, Аргентина, Канада, Дания, Франция, Греция, Италия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша и Сингапур. Совместное заявление распространил госдепартамент США.

Страны обязуются проводить инспекции в открытом море, а при необходимости - направлять подозреваемые суда в свои порты. Также данные страны запретят в своей юрисдикции переводить грузы, которые грузились с судов, торгующих с КНДР. Кроме того, они обязались уничтожать любой перехваченный груз, нарушающий санкции ООН.