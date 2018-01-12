Xalq Bank огласил итоги акции «Путешествие в Нью-Йорк»

2018-01-12 19:39 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Xalq Bank подвел итоги акции «Путешествие в Нью-Йорк», проводимой с первого мая по 31 декабря 2017 года при сотрудничестве с Bakcell и Qatar Airways.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу, по условиям акции клиенты, осуществившие операции в филиалах Xalq Bank, а также каждый владелец любой банковской карты, cовершивший операции посредством POS-терминалов Xalq Bank в торговых пунктах партнёров, получал шанс выиграть авиабилет в Нью-Йорк.

За срочные денежные переводы, оплату коммунальных услуг и Xalq Bank, а также все владельцы карт, совершившие оплату в партнерской торговой сети посредством POS-терминалов Xalq Bank, получали на мобильные номера Bakcell до 40 бесплатных минут баланса и такое же количество акционных баллов. Во время акции каждый месяц десять участников, набравших наибольшее количество акционных баллов, получали такие ценные призы, как туристические купоны на отдых в “Sakit Göl Hotel, Şamaxı” и “Qafqaz Karvansaray Hotel, Qəbələ”, подарочные купоны от Azpetrol, сети магазинов Sabina P&C и других компаний, смартфон “Alov” и другие подарки от Bakcell. А также два клиента банка, набравшие максимальное количество баллов за каждые 4 месяца проведения акции, стали обладателеми авиабилетов Баку-Нью-Йорк-Баку.

8 января текущего года состоялся последний, восьмой тираж акции «Путешествие в Нью-Йорк» и определились победители очередного розыгрыша. Обладателем главного приза – авиабилета Баку-Нью-Йорк-Баку оказался уроженец Нефтчалы Багиров Эмиль Закир оглу. Поздравляем всех победителей!

Техническая поддержка акции осуществлялась программой лояльности Bakcell Ulduzum, авиа-поддержка - посредством представительства компании Qatar Airways в Азербайджане.

Победители восьмого тиража акции «Путешествие в Нью-Йорк»: