Минкоммерции КНР выразило озабоченность созданием барьеров для иностранных инвестиций под предлогом защиты нацбезопасности

2018-01-12 19:46 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Министерство коммерции КНР выражает озабоченность тенденцией, когда на пути иностранных инвестиций создают барьеры под предлогом защиты национальной безопасности, заявил официальный представитель ведомства Гао Фэн.

Так он прокомментировал отказ Комитета по иностранным инвестициям США одобрить сделку по приобретению китайской Ant Financial (дочерняя структура Alibaba Group) американского сервиса денежных переводов MoneyGram.

"Мы не против проведения процедур проверки, которые являются нормальными, но мы озабочены тенденцией, когда под предлогом защиты национальной безопасности для иностранных инвестиций создаются "стеклянные", "самозакрывающиеся двери", -- заявил Гао Фэн на брифинге для журналистов.