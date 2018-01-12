Минфин Азербайджана об исполнении госбюджета-2017 (версия 2)

2018-01-12 19:54 | www.trend.az | 6

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БАКУ /Trend/ - В 2017 году 38 процентов (6 690,8 миллиона манатов) расходов государственного бюджета Азербайджана были социального назначения, что на 7,3 процента или 453,7 миллиона манатов больше показателя 2016 года, сообщает в пятницу министерство финансов страны.

Как отмечается в сообщении, эти средства были направлены в фонд оплаты труда, на выплату стипендий и социальных пособий, на покупку лекарственных препаратов и продовольствия.

62,1 процента (10 921,1 миллиона манатов) расходов госбюджета пришлись на текущие затраты, 29,3 процента (5 153,5 миллиона манатов) - капитальные расходы, 8,6 процента (1 513,7 миллиона манатов) - расходы в связи с обслуживанием государственного долга и других обязательств.

В целом, расходы государственного бюджета Азербайджана в прошлом году были на уровне 17 588,3 миллиона манатов (при исполнении на 98 процентов),

Доходы госбюджета в прошлом году составили 16 446,9 миллиона манатов против прогноза в 16 766 миллиона манатов, что означает исполнение прогноза на 98,1 процента.

В структуре доходной части госбюджета поступления по линии министерства по налогам составили 6 972 миллиона манатов, что на 8,8 процента меньше прогноза. 74,5 процента (5 192,7 миллиона манатов) от бюджетных поступлений по линии минналогов пришлись на долю ненефтяного сектора.

По линии Государственного таможенного комитета в бюджет поступило 2 608,8 миллиона манатов, что на 15,9 процента больше прогноза.