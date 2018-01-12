На избирательном участке на президента Чехии было совершено нападение - СМИ

2018-01-12 19:55 | www.trend.az | 7

Хулиганка воспрепятствовала в пятницу действующему президенту Милошу Земану голосовать на выборах президента Чехии. Кадры произошедшего на избирательном участке инцидента выложило сетевое издание Aktualne.cz, передает ТАСС.

Женщина, находившаяся на избирательном участке, увидев подошедшего к столу избирательной комиссии Земана, скинула с себя куртку и выкрикивая на английском языке грубые ругательства в адрес политика, пыталась толкнуть главу государства в спину. После этого глава государства покинул избирательный участок.