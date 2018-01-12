Цены на нефть снизились с трехлетнего максимума до $69,18 за Brent

2018-01-12 20:06 | www.trend.az | 7

Цены на нефть эталонных марок снижаются с достигнутых ранее максимумов за три года на новости о продлении приостановки американских санкций в отношении Ирана, сообщает Dow Jones, передает агентство "Интерфакс".

Котировки мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:29 по московскому времени уменьшились на $0,08 (0,12%) - до $69,18 за баррель. Цены фьючерсных контрактов на нефть WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени опустились на $0,18 (0,28%) - до $63,62 за баррель.

С июня 2017 года цены на нефть поднялись более чем на 50% благодаря решению ОПЕК+ об ограничении добычи, а в последнее время - в связи с чрезвычайно холодной погодой в США и Китае, а также протестами в Иране.