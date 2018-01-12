Масштабные столкновения израильтян и палестинцев

2018-01-12 20:27 | www.oxu.az | 6

После завершения пятничной молитвы на Храмовой горе в Иерусалиме с новой силой возобновились акции протеста на территории Палестинской автономии и в секторе Газы.

Как передает Oxu.Az, судя по сообщениям палестинских СМИ, наиболее ожесточенные столкновения происходят в районе Шхема, где утром состоялись похороны 16-летнего Али Омара Кину из деревни Бурин, застреленного в четверг. В похоронах участвовали тысячи местных жителей, многие из которых позже атаковали израильских военных и пограничников. СМИ ПА утверждают, что группы еврейских поселенцев провоцируют столкновения.

К северу от Бейт-Лехема, после пятничной молитвы мусульман около гробницы Рахели, израильские силы безопасности были вынуждены применить спецсредства для разгона толпы для наведения порядка.

К северу от Эль-Биры, около Рамаллы, также после пятничных молитв в районе КПП Бейт-Эль произошли столкновения.

В Хевроне военные применили спецсредства для разгона толпы, чтобы прекратить беспорядки. Наиболее ожесточенными были столкновения около въезда в лагерь беженцев Аль-Аруб, к северу от Хеврона, передает Maan.

На границе сектора Газы возобновились массовые акции протеста после похорон 16-летнего Амира Абдула Мусаада, погибшего в четверг, сообщает Safa.

A.M.

