В Азербайджане созданы два госагентства

2018-01-12 20:28 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ о некоторых мерах по усовершенствованию управления в сфере транспорта, связи и высоких технологий.

Согласно указу, на базе Государственной морской администрации Азербайджана создается Государственное морское агентство, а на базе Государственной администрации гражданской авиации Азербайджана - Государственное агентство гражданской авиации.

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