В Азербайджане созданы два Госагентства

2018-01-12 20:44 | www.oxu.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ о некоторых мерах по усовершенствованию управления в сфере транспорта, связи и высоких технологий.

Как сообщает Oxu.Az, на базе государственной морской администрации Азербайджана при Министерстве Транспорта, связи и высоких технологий создано Государственное Морское Агентство, а на базе Государственного управления гражданской авиации Государственное Агентство Гражданской Авиации.

Также утверждены Положения о Министерстве транспорта, связи и высоких технологий и структура министерства. В связи с указом Кабинету министров даны соответстующие поручения.

A.M.

