Азербайджанский фильм "Элиза" покажут в Нью-Йорке

2018-01-12 21:09 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - На кинофестивале "Bronx World Cinema", который пройдет 12-14 января в Нью-Йорке (США) нашу страну представит режиссер Мазахир Гашимов с фильмом "Eliza" ("Элиза"), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры и туризма Азербайджана.

Кинокартина, художественным руководителем которой является кинорежиссер, народный артист Эльдар Гулиев, снята на студии "Debüt".

Автор сценария – Елена Андреева, оператор – Юрий Варновский, ассистент режиссера – Джабир Гаджиев, монтажер – Эльшан Багиров. Роли в фильме исполняют Дениз Таджаддин, Тогрул Рза и Хиджран Насирова.