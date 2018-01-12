Элин Сулейманов: Если музыка является душой Азербайджана, Чингиз Садыхов был ее истолкователем

2018-01-12 21:09 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - 30 декабря 2017 года в Калифорнии скончался выдающийся азербайджанский музыкант Чингиз Садыхов.

В связи с уходом из жизни Маэстро посол Азербайджана в США Элин Сулейманов написал:

"Несмотря на то, что прошло уже почти две недели после ухода из жизни Маэстро Чингиза Садыхова, мне все еще очень трудно попрощаться с этим удивительным человеком и настоящим виртуозом музыки. Азербайджан известен своими музыкальными талантами, но даже в такой богатой талантами среде Маэстро Садыхов был уникален. Если музыка является душой Азербайджана, Чингиз Садыхов был ее переводчиком.

С 1990-х годов Маэстро и его семья жили в Северной Калифорнии. Впервые я встретил его будучи генеральным консулом Азербайджана в Лос-Анджелесе. Маэстро Садыхов и недавно покинувший нас гений науки Лютфи Заде были одними из самых выдающихся и успешных личностей в азербайджано-американской общине. Хотя мы и скорбим по ним, те из нас, которым посчастливилось узнать их лично, должны гордиться тем, что встретили таких замечательных людей.