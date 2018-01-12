Центральноазиатский Эко-центр проводит работу по смягчению последствий обмеления Аральского моря

2018-01-12 21:13 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Аральское море, расположенное на границе Казахстана и Узбекистана, в центре среднеазиатских пустынь, является четвертым по величине озером в мире, после Каспийского моря, а также Верхнего озера и озера Виктория.

Сегодня Аральское море является опустыненной зоной. Экологическое состояние этого озера повлияло на жизнь и здоровье сотен тысяч людей, и по сей день оказывает неблагоприятное воздействие на экономическую, социальную и экологическую ситуацию в регионе.

Обмеление Аральского моря признано ужасной экологической проблемой на глобальном уровне. В регионе было создано несколько международных учреждений, включая Международный фонд спасения Арала, Межгосударственную координационную водную комиссию Центральной Азии и Научно-информационный центр для борьбы с нехваткой воды.

Региональный экологический центр для Центральной Азии (РЭЦЦА) поделился с Azernews информацией о текущих проектах, осуществляемых в Узбекистане в отношении развития зоны Аральского моря и смягчения последствий.

В ноябре 2017 года Государственный комитет Узбекистана по экологии и охране окружающей среды инициировал круглый стол под названием «Перспективы развития Муйнакского района. Водосберегающие технологии».

В рамках круглого стола участники обсудили условия и перспективы развития Муйнакского района в связи с реализацией Указа Президента Узбекистана от 28 февраля 2017 года, который обеспечивает реализацию комплексной программы на 2017-2018 годы.

«Особое внимание было уделено обсуждению практики, направленной на эффективное и продуктивное использование водных ресурсов, а также на развитие туристического потенциала Муйнакского района», - сказала представитель РЭЦЦА Azernews.

Она отметила, что осуществление программы развития региона уже началось.