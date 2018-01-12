В Армении бизнес на смерти: Сын генерала не разрешает хоронить умерших

2018-01-12 21:20 | www.oxu.az | 5

Сын председателя союза добровольцев «Еркрапа», депутата Национального Собрания Армении генерала Манвела Григоряна, мэр города Эчмиадзин Карен Григорян требует с родственников умерших погашения налоговых обязательств последних перед мэрией, таких, как земельный налог и налог на имущество.

Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на газету Жаманак.

«Когда в городе кто-то умирает и родные усопшего идут в соответствующее управление при мэрии, чтобы получить место на кладбище, с них требуют погашения налоговых обязательств усопшего. На вопрос родственников «Но ведь человек умер, как он может заплатить?» отвечают: «Умер, но не похоронен. Вот выплатит все налоги, тогда и похоронят», – пишет издание, отмечая, что Григорян занят организацией похорон.

Ему принадлежит городской морг, похоронное бюро со всеми его услугами – от продажи гроба до предоставления траурных залов.

A.M.

