В Турции арестован еще один подозреваемый по делу об убийстве посла России

2018-01-12 21:55 | www.oxu.az | 5

Турецкая полиция арестовала второго за сутки подозреваемого в причастности к убийству посла РФ в Анкаре Андрея Карлова.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Управление полиции Анкары.

Сообщается, что по делу об убийстве посла задержан бывший сотрудник Управления информационно-коммуникационных технологий Турции. Решением суда Анкары гражданин Турции с инициалами Х.К. арестован. Ему предъявлены обвинения в «соучастии в организации умышленного убийства».

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника».

A.M.

