Конгресс собирается поднять вопрос об импичменте Трампа

2018-01-12 22:14 | www.oxu.az | 5

Член палаты представителей конгресса США Эл Грин пообещал вновь представить на голосование вопрос об импичменте президента США Дональда Трампа, на сей раз в связи с его неуважительными заявлениями о ряде стран.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА Новости.

«Осуждения конгрессом расистской риторики недостаточно. Разговоры в конгрессе ничего не значат, вес имеет (лишь) наше голосование. На следующей неделе я вновь поставлю (на голосование) резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа», – написал Грин в своем Twitter. Он пообещал проголосовать за эту резолюцию.

Ранее Грин представил аналогичный законопроект в начале декабря, тогда его поддержали 58 членов палаты представителей от Демократической партии, что оказалось недостаточно для прохождения инициативы.

Грин мотивирует необходимость импичмента президента Трампа его риторикой, способствующей активизации ультраправых, и уроном, который это наносит американскому обществу.

A.M.

