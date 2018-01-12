В Астане мыши съели все деньги в банкомате – ВИДЕО

2018-01-12 22:51 | www.oxu.az | 6

В соцсетях распространилось видео, на котором снято, как мыши погрызли деньги в казахстанком банке.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на nur.kz, сотрудники банка на видео открывают кассету банкомата, внутри которой лежит ворох погрызенных крупных купюр номиналом от 2000 тенге до 10 000 тенге, а под ними прячутся хвостатые преступники.

При виде грызунов женщины испуганно закричали.

«Целая мафия здесь», - заметил автор видео. Также сотрудники озадачились вопросом, что делать с уцелевшими банкнотами и решили позвать сотрудника собственной безопасности банка.

Как видно на записи, маленькие вредители испортили не менее 100 тысяч тенге.

«В ответ на ваш запрос сообщаем, что действительно в одном из банкоматов ForteBank, расположенном неподалеку от города Астана, в процессе инкассации была обнаружена пара мышей, судя по всему искавших убежище от суровых погодных условий. В данный момент мы выясняем все подробности случившегося. Состоянию грызунов ничего не угрожает», - подчеркнули в банке.

A.M.

