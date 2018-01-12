Трамп продлил режим отмены санкций против Ирана в последний раз

2018-01-12 23:12 | www.apa.az | 5

Президент США Дональд Трамп принял решение продлить режим снятия санкций в отношении Ирана, которые были отменены в рамках реализации соглашения 2015 года по ядерной программе Тегерана, именуемого также Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД).

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель американской администрации.

При этом должностное лицо отметило, что делается это в последний раз, Вашингтон намерен работать со своими союзниками над изменением соглашения. Если переговоры пройдут успешно, то тогда Соединенные Штаты останутся участником ядерной сделки, резюмировал представитель.