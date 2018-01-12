Сальвадор направил ноту протеста после слов Трампа о "странах-гадюшниках"

2018-01-12 23:26 | www.trend.az | 7

Правительство Сальвадора направило США ноту протеста в связи с высказываниями президента Дональда Трампа о "странах-гадюшниках", передает РИА Новости.



"Мы направили ноту протеста правительству Соединенных Штатов, в которой отмечается высокое достоинство сальвадорцев, а также содержится напоминание, что граждане страны участвовали в восстановлении здания Пентагона после ужасных террористических атак 11 сентября 2001 года, внесли вклад в восстановление Нового Орлеана после разрушительного урагана "Катрина", - говорится в заявлении МИД Сальвадора.

Также ведомство напоминает, что Сальвадор принимал участие в многочисленных миссиях по обеспечению мира на международном уровне.