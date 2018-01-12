Жители сел Северно-Казахстанской области зарабатывают на сельхозбизнесе

2018-01-12 23:32 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Северо-Казахстанская область продолжает оказывать поддержку сельским жителям для участия в местном сельскохозяйственном предпринимательстве, посредством вступления в сельскохозяйственные кооперативы.

Жители села Келлеровка в Северо-Казахстанской области в течение двух лет работают в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Келлеровский прогресс», занимаясь производством различной сельскохозяйственной продукции для области и рынков за ее пределами, говорится в сообщении пресс-службы Северо-Казахстанской области.

Около 50 семей, проживающих в деревне, взяли кредитов в размере 70 миллионов тенге , заложив свои дома, и в настоящее время они производят тонны говядины и молока каждый год, поставляя их на местные рынки.