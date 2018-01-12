Малейка Аббасзаде: Знания учащихся будут оцениваться по новой модели

2018-01-12 23:45 | www.oxu.az | 6

Окончательная оценка (аттестация) учащихся на уровне общего среднего образования в 2016/2017 учебном году была проведена на основе новой модели с учетом всех нововведений, связанных с применением предметных куррикулумов.

Как передает Oxu.Az, об этом сказала председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Азербайджана Малейка Аббасзаде.

«Согласно модели, выпускные экзамены в этом году будут проходить в два этапа, как и в предыдущем учебном году. На первом этапе с целью проверки навыков чтения и письма школьникам будут представлены тесты открытого (ответ пишется письменно) и закрытого типов (выбор правильного ответа из представленных вариантов), написание сочинений (эссе), для проверки математических знаний - тесты открытого типа, а на втором этапе – тесты закрытого типа по каждому предмету», - сказала Аббасзаде.

Она отметила, что в настоящее время проверка уровня усвоения и навыков учащихся в IX классе по содержательным стандартам осуществляется с помощью новых средств оценки.

A.M.

