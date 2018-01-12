В Праге в ДТП погибли три человека, около 30 получили ранения

2018-01-12 23:41 | www.trend.az | 6

Рейсовый автобус на окраине Праги в пятницу столкнулся с автомобилем Škodа Superb, после чего врезался в растущее у обочины дерево, в результате аварии погибли три человека, около 30 пассажиров, включая двух детей, получили ранения различной тяжести, сообщила журналистам представитель службы пожарной охраны Моника Шиндлова, передает РИА Новости.



"Несколько пассажиров зажаты в смятом корпусе автобуса, пожарные ведут работы по их высвобождению. Есть данные о трех погибших. Ранено около 30 человек, включая двух детей, но эти данные еще уточняются", — сказала Шиндлова.

На месте происшествия задействованы 11 санитарных машин и специальный автомобиль Atego, содержащий необходимое для экстренной помощи медоборудование.