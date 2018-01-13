2018-01-13 00:05 | www.apa.az | 5
Президент США Дональд Трамп назвал Иран "главным спонсором терроризма" и обвинил его в "поддержке террористических группировок", в частности, движений "Хезболлах" и ХАМАС.
Как передает АПА, об этом сообщает РИА Новости.
"Иранский режим является главным в мире государством, спонсирующим терроризм. Его действия позволяют "Хезболлах", ХАМАС и другим террористам сеять хаос и убивать невинных людей", - говорится в заявлении Трампа.
По словам американского лидера, Иран "финансировал, вооружил и подготовил свыше 100 тысяч боевиков, чтобы распространять разрушения по всему Ближнему Востоку".