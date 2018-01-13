Трамп в последний раз "снял" санкции с Ирана - администрация США

2018-01-13 00:07 | www.trend.az | 6

Президент США Дональд Трамп принял решение о продлении режима снятия санкций в рамках "ядерного соглашения" с Ираном, сообщил журналистам в пятницу высокопоставленный представитель администрации США, передает РИА Новости.



"Решение президента - снять еще раз "ядерные" санкции, что требуется от США по СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий – ред.), чтобы оставаться в этом соглашении. Но президент в своем заявлении ясно говорит, что это последний раз, когда он подписывает такое продление", - сказал чиновник.





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