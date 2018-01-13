Глава МИД Ирана: “CША пытаются подорвать ядерную сделку”

2018-01-13 00:21 | www.apa.az | 6

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что действия США являются "попыткой подорвать" соглашение по ядерной программе страны.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом Зариф написал в Twitter.

"Политика Трампа и сегодняшние объявления суммируют отчаянные попытки подорвать прочное многостороннее соглашение, нарушая параграфы 26, 28 и 29. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) не подлежит переговорам: вместо того, чтобы повторять устаревшую риторику, США должны прийти к полному соблюдению", написал Зариф.