США хотят увеличить количество ядерного оружия

2018-01-13 00:52 | www.apa.az | 6

США намерены увеличить количество ядерных боеприпасов.

Как передает АПА, об этом пишет Huffington Post со ссылкой на проект ядерной доктрины Вашингтона.

Согласно тексту проекта, администрация президента Дональда Трампа хочет значительно увеличить количество ядерных зарядов малой мощности, чтобы "укрепить ядерное сдерживание".

"Россия - не Советский Союз, а холодная война давно в прошлом. Тем не менее, несмотря на все наши усилия по сохранению хороших отношений, Россия воспринимает США и НАТО как главных соперников и препятствие для реализации своих дестабилизирующих геополитических целей в Евразии", - говорится в тексте.

КНДР, по оценке авторов проекта, представляет "явную и серьезную угрозу" Соединенным Штатам.