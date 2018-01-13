Берлускони поддержал Катрин Денев, осудившую волну "ненависти к мужчинам"

2018-01-13 00:58 | www.trend.az | 6
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони поддержал французскую актрису Катрин Денев, которая ранее выступила за право мужчин свободно оказывать знаки внимания женщинам.
"Естественно, что женщины рады, когда мужчины за ними ухаживают", - заявил он в эфире итальянского телеканала Rai 1, передает РИА Новости.
По словам известного своими любовными похождениями политика, в этом вопросе он разбирается слабо, потому что женщины сами всегда оказывали ему знаки внимания.
"Главное, чтобы ухаживания оставались элегантными", - сказал Берлускони.