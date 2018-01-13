Клинтон осудила расистские взгляды Трампа

2018-01-13 01:17 | www.oxu.az | 6

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала своего бывшего соперника по президентской гонке, нынешнего американского лидера Дональда Трампа за его «расистские взгляды».

Как передает Oxu.Az, об этом экс-госсекретарь написала в своем Twitter.

«Годовщина разрушительного землетрясения, которое произошло восемь лет назад, — это день, когда стоит вспомнить трагедию, почтить стойкий народ Гаити и подтвердить намерение Америки помочь нашим соседям. Вместо этого мы вынуждены выслушивать невежественные, расистские взгляды Трампа на всех, кто выглядит не так, как он», – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп во время заседания по вопросам иммиграции назвал прибывающих в США мигрантов из стран Африки, а также с Гаити и из Сальвадора выходцами из «грязных дыр».

Власти Гаити вызвали американского представителя для дачи объяснений после уничижительных высказываний Трампа.

A.M.

