Слова об изменениях в Facebook стоили Цукербергу 3 миллиардов долларов

2018-01-13 01:39 | www.oxu.az | 6

Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял 2,9 миллиарда долларов после заявления о намерении изменить новостную ленту соцсети.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что акции компании упали в пятницу на 3,9 процента. Таким образом, состояние предпринимателя уменьшилось с 77,3 миллиарда долларов до 74,4 миллиарда.

Если такая тенденция сохранится, Цукерберг потеряет четвертое место в рейтинге богатейших людей мира, уступив его владельцу Zara испанцу Амансио Ортеге.

Напомним, что Марк Цукерберг на своей странице заявил, что в новостной подборке Facebook будет появляться больше новостей от друзей и семьи.

«Мы начали менять социальную сеть в этом направлении в прошлом году, но потребовались месяцы для того, чтобы совершить изменения для этой цели во всех наших продуктах», – говорится в сообщении.

Он также добавил, что «основные изменения будут заметны в ленте новостей, где появится больше записей от друзей, семьи и сообществ».

Цукерберг напомнил, что Facebook была создана для того, чтобы люди стали ближе другу, однако в последнее время пользователи всё чаще стали жаловаться, что контент, публикуемый компаниями, новостными изданиями и брэндами, мешает пользоваться социальной сетью.

A.M.

