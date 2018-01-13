ЕС обсудит общие действия в ответ на заявления Трампа о ядерной программе Ирана

2018-01-13 01:42 | www.trend.az | 6

Евросоюз подготовит совместный ответ на заявления президента США Дональда Трампа по ядерной программе Ирана. Об этом заявила в пятницу представитель МИД ФРГ, передает ТАСС.



"Мы принимаем сегодняшние заявления американской стороны относительно Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана к сведению. Мы проконсультируемся с нашими европейскими партнерами и обсудим общий подход", - сказала она. Представитель германского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что "правительство будет и дальше выступать за полное исполнение соглашения по атому".

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль в четверг также заявлял, что в Берлине не видят оснований для возврата снятых с Ирана санкций в рамках сделки по атому. По его словам, никаких свидетельств того, что Иран не выполняет это соглашение, нет.