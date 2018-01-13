Клинтон осудила «расистские взгляды» Трампа

2018-01-13 02:32 | www.trend.az | 6

Клинтон раскритиковала своего бывшего соперника по президентской гонке, нынешнего американского лидера Дональда Трампа за его «расистские взгляды», передает RT.

«Годовщина разрушительного землетрясения, которое произошло восемь лет назад, - это день, когда стоит вспомнить трагедию, почтить стойкий народ Гаити и подтвердить намерение Америки помочь нашим соседям. Вместо этого мы вынуждены выслушивать невежественные, расистские взгляды Трампа на всех, кто выглядит не так, как он», — написала Клинтон в Twitter.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп во время заседания по вопросам иммиграции назвал прибывающих в США мигрантов из стран Африки, а также с Гаити и из Сальвадора выходцами из «грязных дыр».