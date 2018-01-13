Не менее 290 палестинцев получили ранения во время столкновений в Газе

2018-01-13 03:33 | www.apa.az | 7

Не менее 290 палестинцев получили ранения во время столкновений с полицией на Западном берегу реки Иордан и границе сектора Газа.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила представитель Палестинского Красного полумесяца Эраб аль-Фукаха.

Число раненых палестинцев на Западном берегу и в секторе Газа сегодня составило 290 человек, в том числе 45 — от боевых пуль, 30 — от резиновых, и 215 — в результате газа", — рассказала представитель организации.

По данным источников минздрава сектора Газа, серьезных ранений нет.