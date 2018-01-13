Трамп исключил Россию и Китай из дальнейших обсуждений сделки по Ирану

2018-01-13 03:43 | www.trend.az | 5

Президент США Дональд Трамп в пятницу принял решение продлить в очередной раз режим снятия санкций с Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе. При этом он заявил о необходимости начать работу над неким дополнительным соглашением с европейскими партнерами, исключив при этом Россию и Китай, которые являются членами "шестерки" международных посредников и играли ключевую роль в выработке ядерного соглашения с Ираном.



Решение о продлении или же непродлении режима снятия санкций с Ирана американская администрация должна принимать каждые 90 дней. Трамп еще со времен предвыборной кампании заявлял о том, что сделка с Ираном является плохой, и из нее необходимо немедленно выйти. При этом, вот уже в течение года, каждые 90 дней он продлевает режим снятия санкций. Однако, по словам представителя Белого дома, этот раз был последним.

"Я откладываю применение отдельных санкций по ядерной (программе), но только для того, чтобы европейские союзники исправили чудовищные недостатки соглашения с Ираном. Это последний шанс", - говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Трампа.

По его словам, если обновленное соглашение не будет достигнуто, "США больше не будут откладывать введение санкций для того, чтобы остаться в соглашении по ядерной сделке с Ираном".