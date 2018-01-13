Житель Флориды выиграл в лотерею $451 млн

2018-01-13 03:50 | www.trend.az | 5

Житель американского штата Флорида сорвал джекпот лотереи Mega Millions в размере $451 млн. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press, передает ТАСС.

Победитель - 20-летний Шейн Мисслер из небольшого города Порт-Ричи, расположенного в центральной части штата на побережье. Мужчина предпочел, чтобы ему сразу предоставили выигрыш в полном объеме. Согласно правилам Mega Millions, в этом случае сумма приза значительно уменьшается, в данном случае до $282,8 млн. Забрать весь джекпот полностью победитель мог бы, если бы согласился получать его в виде регулярных выплат в течение 30 лет.



Мисслер опубликовал заявление, в котором говорится, что он рассчитывает потратить деньги на свои увлечения, а также намерен "помочь семье и принести некоторую пользу человечеству". Он также выразил уверенность в том, что люди, "сохраняющие позитивный настрой, вознаграждаются".