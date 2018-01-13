17 боевиков были уничтожены на севере Афганистана

2018-01-13 04:05 | www.apa.az | 6

17 боевиков были уничтожены в пятницу в ходе штурма их укрытия афганскими силами безопасности в районе Шортепа провинции Балх на севере Афганистана.

Как передает АПА, об этом агентству Синьхуа сообщил официальный представитель местной полиции Сайед Сарвар Хусайни.

"Силы безопасности сегодня утром взяли штурмом убежище талибов в деревне Ислам в районе Шортепа, в результате были на месте уничтожены 17 мятежников", заявил он.

Движение "Талибан" пока не прокомментировало данную информацию.