США не исключают применение ядерного оружия в ответ на неядерное нападение

2018-01-13 04:14 | www.trend.az | 6

Соединенные Штаты готовы применить свое ядерное оружие в том числе и при неядерном нападении на них. Это подтверждается в проекте новой ядерной доктрины США, рассекреченная версия которой была опубликована в пятницу.



Вашингтон "рассмотрит [возможность] применения ядерного оружия только при чрезвычайных обстоятельствах, чтобы защитить жизненно важные интересы США, союзников и партнеров", говорится в документе, текст которого опубликовало интернет-издание Huffington Post, передает ТАСС. При этом поясняется, что "чрезвычайные обстоятельства могут включать существенные неядерные стратегические нападения". К таковым отнесены, в частности, "атаки на гражданское население США", их союзников и партнеров или на гражданскую инфраструктуру в этих странах, а также нападения на ядерные силы Вашингтона и его союзников, органы командования и управления таковыми. Наконец, спровоцировать ядерное возмездие со стороны США могут и удары по их объектам предупреждения о нападении, указывается в проекте доктрины.

"США не будут применять ядерное оружие или угрожать применением ядерного оружия против неядерных государств, которые являются членами Договора о нераспространении ядерного оружия и выполняют свои обязательства в области нераспространения", - пишут стратеги Пентагона.