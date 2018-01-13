В Замбии ввели комендантский час

2018-01-13 04:28 | www.apa.az | 6

Власти Замбии ввели в некоторых районах комендантский час и запрет на уличную торговлю, чтобы остановить эпидемию холеры.

Как сообщает АПА, об этом передает Reuters со ссылкой на главу МВД страны Стефано Кампионго.

Подобное решение вызвало протесты в столице страны Лусаке, которые вылились в столкновения протестующих с полицией.

Отмечается, что группа людей напала на полицейский участок, также участники акции начали бросать в сотрудников полиции камни и бутылки. В результате полиция применила слезоточивый газ и арестовала около 60 человек.

По данным агентства, эпидемия холеры за три месяца стала причиной гибели 70 человек.