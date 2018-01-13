Баку включен в ТОП-5 городов с самой необычной архитектурой

2018-01-13 04:49 | www.trend.az | 6

Баку включен в список лучших городов мира для туристов, которые любят необычную архитектуру, передает Интерфакс со ссылкой на туристический путеводитель Lonely Planet.

Рейтинг составлен для тех туристов, которые уже побывали в главных архитектурных центрах мира – Париже, Нью-Йорке и Лондоне и ищут новые маршруты.

В столице Азербайджана составители рейтинга советуют погулять по средневековым улицам в Старом городе, посетить Девичью Башню и Центр имени Гейдара Алиева.

Возглавляет рейтинг Барселона. Отмечаются, что в Барселоне руины эпохи Римской империи и готические соборы смешиваются с причудливыми зданиями Антонио Гауди. Эксперты рекомендуют уделить внимание не только незавершенному шедевру Саграда Фамилия, но и таким творениям, как "Дом Бальо" и "Парк Гуэль".

На втором месте рейтинга – Стамбул. Тысячелетнее наследие города – это множество дворцов и башен, созданных во времена греков, римлян, византийцев и османов. Наибольший интерес для любителей архитектуры представляют Собор Святой Софии VI века, Голубая мечеть XVII века и Дворец Топкапы.