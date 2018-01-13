В Калифорнии число погибших из-за наводнений выросло до 18

2018-01-13 04:55 | www.apa.az | 6

Число жертв наводнений и оползней в южной части американского штата Калифорния выросло до 18 человек.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил шериф округа Санта-Барбара Билл Браун.

В пятницу сотрудники спасательных служб обнаружили тело еще одного человека, погибшего из-за оползня - 87 летнего мужчины. Ранее говорилось, что стихийные бедствия унесли жизни 17 человек, пострадали почти 30 человек.

Согласно подсчетам властей, уничтожены были около 60 домов, повреждены - почти 450.