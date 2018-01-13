США намерены принять меры против Ирана в ООН без пересмотра условий ядерной сделки

2018-01-13 04:56 | www.trend.az | 6

Соединенные Штаты намерены добиться от ООН принятия мер по ограничению ракетной программы Ирана и ужесточению оружейного эмбарго без пересмотра условий ядерной сделки с Тегераном. Об этом заявила в пятницу постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, комментируя решение президента Дональда Трампа продлить действие санкционных послаблений в отношении Ирана в соответствии с соглашением, заключенным с Исламской Республикой в 2015 году, передает ТАСС.



По словам дипломата, глава государства "предпринял решительный шаг, дав понять, что Соединенные Штаты будут придерживаться условий иранской ядерной сделки, но не потерпят опасное и дестабилизирующее поведение Ирана". Как заявила Хейли, США рассчитывают на то, что другие страны поддержат Вашингтон в этом вопросе.

"Мы собираемся наладить в ООН новое международное сотрудничество для того, чтобы ужесточить действия против иранской ракетной деятельности, усилить оружейное эмбарго, которое нарушается Ираном, подавить спонсирование терроризма Ираном, а также пролить свет на нарушения прав человека в Иране. Все эти шаги могут быть предприняты за рамками ядерной сделки, но если мы не заручимся международным консенсусом для этого, то станет еще более ясно, что ядерная сделка - это препятствие для мира. Мы не должны позволить иранскому режиму нарушать всевозможные международные нормы и резолюции ООН, прикрываясь ядерной сделкой", - говорится в письменном заявлении Хейли, распространенном постпредством США.