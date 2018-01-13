Врач Белого дома назвал отменным здоровье Дональда Трампа

2018-01-13 04:59 | www.trend.az | 6

Президент Дональд Трамп обладает "отменным здоровьем". Об этом объявил главный врач Белого дома Ронни Джексон после проведенного первого медосмотра Трампа в качестве 45-го руководителя администрации США, передает ТАСС.



"Медобследование президента прошло в Национальном медицинском центре ВМС США имени Уолтера Рида исключительно хорошо. У президента - отменное здоровье. Я поделюсь некоторыми деталями медосмотра на брифинге в следующий вторник", - отметил он в распространенном заявлении.

Для Трампа, которому 14 июня исполнится 72 года, это первое медобследование в качестве главы государства и главнокомандующего вооруженными силами страны.