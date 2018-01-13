В результате тяжелого ДТП в России погибли 5 человек

2018-01-13 06:15 | www.apa.az | 6

Пять человек погибли и двое пострадали в результате крупного ДТП в Забайкальском крае.

Как передает АПА со ссылкой на «РТ», авария произошла на федеральной автодороге «Чита-Забайкальск-граница с КНР» в трёх километрах от села Харанор.

По предварительным данным, водитель автомашины Toyota Mark, при обгоне большегрузной автомашины, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной SsangYong Istana.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа.