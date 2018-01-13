Венесуэла договорилась с соседними островами о борьбе с контрабандой

2018-01-13 06:37 | www.trend.az | 6

Делегация правительства Венесуэлы подписала в пятницу соглашение о борьбе против контрабанды венесуэльских товаров с соседними нидерландскими островами Аруба, Кюрасао и Бонэйр.



Документ был подписан в здании парламента Арубы, передает РИА Новости со ссылкой на канал Globovision.

На прошлой неделе власти Венесуэлы ввели режим блокады сообщения с расположенными у берегов страны тремя островами. Это было сделано для борьбы с контрабандой и для недопущения вывоза товаров из Венесуэлы.