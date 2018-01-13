Группа из 54 стран Африки потребовала от Трампа извинений за высказывания о выходцах из «дыр»

2018-01-13 06:55 | www.trend.az | 5

Группа представителей 54 «чрезвычайно возмущённых» африканских стран выдвинула требование к президенту США Дональду Трампу принести извинения за высказывание о странах, из которых мигранты прибывают в Соединённые Штаты, сообщает The Times of Israel, передает RT.

Как пишет здание, после экстренной сессии, посвящённой оценке выступлений Трампа, группа африканских послов при Организации Объединенных Наций заявила, что дипломаты «обеспокоены продолжающейся и растущей тенденцией администрации США к Африке и людям африканского происхождения, которая порочит репутацию континента и его жителей».

Ранее член палаты представителей США демократ Эл Грин пригрозил Трампу импичментом за высказывания американского лидера о странах, из которых мигранты прибывают в Соединённые Штаты.