Бывший вице-президент Аргентины вышел на свободу

2018-01-13 07:39 | www.trend.az | 8

Бывший вице-президент Аргентины Амадо Буду, задержанный в ноябре по делу о незаконном обогащении, в пятницу вышел на свободу по решению суда, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Telam.



Буду занимал должность вице-президента в 2011-2015 годах при президенте Кристине Фернандес де Киршнер. В 2014 году он был обвинен в коррупции в рамках дела о махинациях в бытность министром экономики.

Суд удовлетворил прошение об освобождении, поданное защитой Буду. Судьи пришли к выводу, что нахождение его на свободе не представляет опасности для дальнейшего расследования деятельности бывшего вице-президента.

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