На ирано-иракской границе произошло три землетрясения подряд

2018-01-13 07:52 | www.apa.az | 6

На ирано-иракской границе произошло землетрясение магнитудой 4,3.

Как передает АПА, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков, зарегистрированных в 03:33 по местному времени находился в 70 км от иранского города Илам и в 15 км от иракского населенного пункта Мендели. Очаг землетрясения залегал на глубине 2 км.

До этого в ночь на 13 января на вышеуказанной территории произошли также подземные толчки магнитудой 4,6 и 3,9.

Сообщений о пострадавших и жертвах нет. Отметим, что 12 ноября прошлого года на ирано-иракской границе произошло землетрясение магнитудой 7,2, повлекшее за собой многочисленные разрушения и жертвы.