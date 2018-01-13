EIA огласило прогнозы по добыче нефти в Азербайджане в 2018-2019 годах

2018-01-13 08:00 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Ежесуточная добыча нефти и конденсата в Азербайджане в 2018 году составит 0,79 миллиона баррелей, говорится в прогнозах Управления по энергетической информации министерства энергетики США (EIA), опубликованным в январском обзоре энергетического рынка.

По оценкам EIA, производство нефти и конденсата в Азербайджане в 2017 году составило 0,8 миллиона баррелей в день.

При этом прогнозируется, что в 2019 году добыча составит 0,77 миллиона баррелей в сутки.

По прогнозам EIA, среднесуточный уровень добычи нефти в Азербайджане в первом квартале 2018 года составит 0,81 миллиона баррелей, во втором - 0,8 миллиона баррелей, в третьем - 0,78 миллиона баррелей, в четвертом - 0,77 миллиона баррелей.

Вместе с тем, прогноз по ежесуточной добыче на 2019 год составляет 0,78 миллиона баррелей в первом и втором кварталах, 0,77 миллиона баррелей - в третьем квартале, 0,76 миллиона баррелей - в четвертом квартале.