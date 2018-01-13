В Японии уничтожили около 92 тысяч кур из-за вспышки птичьего гриппа

2018-01-13 08:12 | www.trend.az | 8

Около 92 тысяч кур было уничтожено в январе в японской префектуре Кагава на острове Сикоку из-за вируса птичьего гриппа, сообщает министерство сельского хозяйства Японии, передает РИА Новости.



По его данным, падеж птицы был зафиксирован на нескольких фермах в городе Сануки и ближайших от него районах. Анализы показали положительную реакцию на вирус птичьего гриппа штамма Н5N6.

В операции по уничтожению птиц приняли участие 750 человек, в том числе сотрудники сил самообороны. В радиусе 10 километров от птицефабрик, где был обнаружен вирус птичьего гриппа, была введена карантинная зона, установлен запрет на вывоз яиц, птицы и продукции из нее за пределы этого района. На дорогах проводится дезинфекция.