Имя нового тренера станет известно после ЧЕ

2018-01-13 09:12 | www.oxu.az | 6

Вчера в Федерации борьбы Азербайджана произошли кадровые изменения.

Как передает Oxu.Az, президент Федерации борьбы Фазиль Мамедов сменил временно назначенного I вице-президента, заместителя министра налогов Сахиба Алекберова главным тренером сборной по вольной борьбе Фирдоуси Умудовым.

Мы связались с новым I вице-президентом федерации Фирдоуси Умудовым, чтобы узнать, кого назначат главным тренером сборной. Тот сказал, что все станет известно после Чемпионата Европы, который пройдет 20-25 марта в российском городе Каспийск (Дагестан).

Сабухи Тофигоглы

