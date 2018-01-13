В Кыргызстане в сентябре откроется спортивная база по видам спорта «Токио-2020»

2018-01-13 09:22 | www.trend.az | 6

В Кыргызстане в сентябре откроется спортивная база по видам спорта «Токио-2020», об этом сообщил глава Госагентства спорта, физической культуры и спорта Канат Аманкулов, во время ознакомление с учебно-тренировочным процессом сборных команд по греко-римской и вольной борьбе на Иссык-Куле, передает Kabar.

В ходе рабочего визита Аманкулов ознакомился с состоянием тренировочного зала, где команды проводят учебно-тренировочные сборы и отметил, что он не соответствует требованиям.

«Сборные команды в количестве 50 человек не могут проводить тренировки в этом зале, так-так здесь есть только один комплект борцовского ковра. Зал не рассчитан для проведения сбора двух команд и не предусмотрена система безопасности. Также зал не отапливается и расположен в 500 метрах от гостиничного комплекса, куда ребята ходят пешком в холодное время суток», - сказал он.

Также Аманкулов поинтересовался, почему спортсмены не используют спортивный зал физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Чолпон-Ата, где имеются все условия для проведения тренировочного процесса.