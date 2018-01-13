Сталик Ханкишиев: Вы хотите убедить всех, что азербайджанцы – дикари

2018-01-13 09:32 | www.oxu.az | 6

Сталик Ханкишиев – азербайджанец, известный кулинар с мировым именем, телеведущий, автор книг по кулинарии, проживающий в России, подверг резкой критике армянского кулинара Седрака Мамуляна, который неоднократно возмущался тем, что Сталик Ханкишиев всегда представляет долму как блюдо азербайджанской кулинарии.

В одном из постов Сталик Ханкишиев, совершив экскурс в историю и, приведя доказательства, которые невозможно игнорировать, мягко говоря, посадил армян на место с их вечными притязаниями в этот раз на блюда азербайджанской кухни.

Oxu.Az приводит отрывки из поста Сталика Ханкишиева в Facebook.

«Седрак, я узнал о вашем существовании после нескольких статей и интервью, в которых Вы довольно раздраженно говорили о предстоящем признании в ЮНЕСКО долмы в качестве нематериального культурного наследия Азербайджана. В тех статьях вы повторяли те же самые аргументы в защиту армянского происхождения долмы, которые я за последние 20 лет слышал уже десятки тысяч раз. К сожалению, ничего нового.

Простите, что я начну с больной для Вас темы. Вы, как армянин, признаете факт «геноцида армянского народа» в Турции? Я не буду сейчас спорить, было это на самом деле или нет, я только спрашиваю - признаете? Если да, то двигаемся дальше.

Значит, Вы признаете, что армяне жили в Турции, правильно? То есть, вот была империя, основным народом были турки, а армяне жили на ее территории, как и другие национальные меньшинства. Армяне среди турок, правильно? А не наоборот - не турки жили среди армян. Теперь скажите, сколько столетий армяне исповедуют христианство? А турки сколько столетий, как мусульмане?

Вы знаете, что Ислам накладывает пищевые запреты - нельзя есть свинину или любое животное, которое зарезано без соответствующей молитвы? Проживая в Турции, армяне соблюдали мусульманские законы или питались по-своему? Разумеется, не соблюдали и ели, в том числе и свинину.

В этом случае могли ли турки-мусульмане прийти к армянам и хотя бы попробовать их еду? Нет, конечно!

И наоборот: а что мешало армянам есть турецкую еду? В христианстве никакого запрета на употребление халяльной еды нет! Можно есть все. Армяне могли есть турецкие блюда и ели их. Поэтому обмен кулинарной информацией мог быть исключительно односторонним - от турков к армянам, от большого народа к малому, но не наоборот.

Посмотрите, сколько в армянском языке слов с тюркскими корнями? Но в азербайджанском и турецком языках нет слов с армянскими корнями! Ни одного! Если есть - скажите, назовите - какие? Армянских корней в тюркских языках нет, а в армянском - наоборот!

Можно с уверенностью сказать, что если бы не историческая для армянского народа помощь Российской Империи, то на сегодняшний день армяне уже бы разговаривали на диалекте турецкого, с некоторыми вкраплениями подлинно армянских слов».

Но помимо кулинарных притязаний, у армянских пропагандистов есть, прежде всего, территориальные, заявил Ханкишиев

«Для подкрепления этих притязаний им необходимо расчеловечить азербайджанский народ, убедить весь мир, что азербайджанцы не имеют собственной культуры, все создано армянами и добрые армяне всех вокруг научили, как готовить еду, как ткать ковры, как петь песни, как играть и сочинять музыку. А азербайджанцы - дикари, кочевники, приехали с Алтая, поэтому пусть туда и убираются. Правильно я говорю, Седрак? Так Вы рассуждаете? Иначе, зачем все эти споры, в чем их причина?

И вдруг теперь, маленький народ, всегда живший в рассеянии среди крупных мусульманских народов объявляет себя создателем едва ли не всех блюд!

Вы хоть понимаете, как это выглядит? Это и глупо, и смешно, и неправдиво.

Долма, говорите, армянское блюдо? В следующем рассказе я подробно докажу, что это не так!», - написал Ханкишиев.